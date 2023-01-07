В двух населенных пунктах Запорожской области оккупанты отключили украинские телеканалы – Генштаб ВСУ

"На временно занятых территориях, в городе Мелитополь и населенном пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.