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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В двух населенных пунктах Запорожской области оккупанты отключили украинские телеканалы – Генштаб ВСУ

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Транслируется только российское ТВ, отметили в Генштабе ВСУ
Транслируется только российское ТВ, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: pixabay.com

В городе Мелитополь и поселке Приазовское Запорожской области российские оккупанты заблокировали сигнал украинских телеканалов. Об этом проинформировал 7 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно занятых территориях, в городе Мелитополь и населенном пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение", – говорится в сообщении.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

На новогодние праздники россияне усилили фильтрационные мероприятия и ограничили свободу передвижения местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщал Генштаб ВСУ 25 декабря.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: телевидение, война, Генштаб ВСУ, Мелитополь, трансляция, война России против Украины, население, российское телевидение, российские оккупанты, россияне
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