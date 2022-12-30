Зеленский подписал законы о нацменьшинствах и "О медиа", необходимые для евроинтеграции

По регламенту Верховной Рады подписанный президентом закон в дальнейшем должен быть опубликован в газете "Голос України". Через три месяца после этого он вступит в силу.
13 декабря законопроект был принят в целом. Его поддержали 299 нардепов.
Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
Кроме того, Зеленский подписал закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины". Документ №8224 был возвращен в парламент с подписью президента также 29 декабря.
13 декабря Рада поддержала законопроект во втором чтении. За него проголосовали 324 народных депутата. Закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации в парламентской газете.
По словам члена комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений, народного депутата Тараса Тарасенко, принятый документ является одним из обязательных пунктов, который открывает Украине путь к членству в Евросоюзе.
Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг также является одним из обязательств Украины для начала переговоров о вступлении в ЕС. Но, согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касаются директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца этого года. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.
27 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона заявила, что Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров по евроинтеграции. Украинская сторона рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте.