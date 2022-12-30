Зеленский подписал законы о нацменьшинствах и "О медиа", необходимые для евроинтеграции

Законы "О национальных меньшинствах" и "О медиа" были возвращены в парламент с подписью президента 29 декабря Фото: president.gov.ua

По регламенту Верховной Рады подписанный президентом закон в дальнейшем должен быть опубликован в газете "Голос України". Через три месяца после этого он вступит в силу.

13 декабря законопроект был принят в целом. Его поддержали 299 нардепов.

Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Кроме того, Зеленский подписал закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины". Документ №8224 был возвращен в парламент с подписью президента также 29 декабря.

13 декабря Рада поддержала законопроект во втором чтении. За него проголосовали 324 народных депутата. Закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации в парламентской газете.

По словам члена комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений, народного депутата Тараса Тарасенко, принятый документ является одним из обязательных пунктов, который открывает Украине путь к членству в Евросоюзе.

Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг также является одним из обязательств Украины для начала переговоров о вступлении в ЕС. Но, согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касаются директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.