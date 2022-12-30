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Зеленский подписал законы о нацменьшинствах и "О медиа", необходимые для евроинтеграции

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Законы "О национальных меньшинствах" и "О медиа" были возвращены в парламент с подписью президента 29 декабря
Законы "О национальных меньшинствах" и "О медиа" были возвращены в парламент с подписью президента 29 декабря
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О медиа". Согласно информации, представленной в карточке соответствующего законопроекта №2693-д на сайте Верховной Рады, документ возвращен в парламент с подписью президента 29 декабря.

По регламенту Верховной Рады подписанный президентом закон в дальнейшем должен быть опубликован в газете "Голос України".  Через три месяца после этого он вступит в силу.

13 декабря законопроект был принят в целом. Его поддержали 299 нардепов. 

Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Кроме того, Зеленский подписал закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины". Документ №8224 был возвращен в парламент с подписью президента также 29 декабря. 

13 декабря Рада поддержала законопроект во втором чтении. За него проголосовали 324 народных депутата. Закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации в парламентской газете. 

По словам члена комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений, народного депутата Тараса Тарасенко, принятый документ является одним из обязательных пунктов, который открывает Украине путь к членству в Евросоюзе.

Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг также является одним из обязательств Украины для начала переговоров о вступлении в ЕС. Но, согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касаются директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца этого года. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

27 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона заявила, что Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров по евроинтеграции. Украинская сторона рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте.

Теги: телевидение, Украина, Еврокомиссия, евроинтеграция, Европейский союз, законодательство, Владимир Зеленский, парламент, закон, Европа, документы, Евросоюз, ЕС, медиа
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