Рада открыла путь к началу переговоров о полноправном вступлении Украины в ЕС – вице-спикер

Об этом 13 декабря по итогам заседания парламента заявила вице-спикер Елена Кондратюк, ее цитирует пресс-служба Рады.
"Сегодня мы приняли три ключевых евроинтеграционных закона: о медиа, прозрачную процедуру назначения судей Конституционного Суда и о национальных меньшинствах (сообществах), – сказала Кондратюк. – Таким образом, мы открыли путь к началу переговоров о полноправном вступлении Украины в Европейский союз, которые могут начинаться уже с нового 2023 года".
При этом, по словам Кондратюк, "принятый медийный закон не является константным, он еще будет меняться".
"Его реализация будет нуждаться в предметном мониторинге как медийных кругов в Украине, так и Еврокомиссией на практическое соответствие европейским ценностям свободы слова", – подчеркнула вице-спикер.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявляла вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.
Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.