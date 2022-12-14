Рада открыла путь к началу переговоров о полноправном вступлении Украины в ЕС – вице-спикер

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, отмечали в Кабмине Фото: EPA

Об этом 13 декабря по итогам заседания парламента заявила вице-спикер Елена Кондратюк, ее цитирует пресс-служба Рады.

"Сегодня мы приняли три ключевых евроинтеграционных закона: о медиа, прозрачную процедуру назначения судей Конституционного Суда и о национальных меньшинствах (сообществах), – сказала Кондратюк. – Таким образом, мы открыли путь к началу переговоров о полноправном вступлении Украины в Европейский союз, которые могут начинаться уже с нового 2023 года".

При этом, по словам Кондратюк, "принятый медийный закон не является константным, он еще будет меняться".

"Его реализация будет нуждаться в предметном мониторинге как медийных кругов в Украине, так и Еврокомиссией на практическое соответствие европейским ценностям свободы слова", – подчеркнула вице-спикер.