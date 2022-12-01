В правительстве Германии заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшее время

"Вполне возможно, что переговоры начнутся в ближайшее время", – сказала Люрманн.

По ее словам, в ходе визита в Киев она была очень впечатлена прогрессом, достигнутым Украиной.

Люрманн подчеркнула, что Киеву удалось сохранить "импульс реформ".

В то же время немецкий госминистр добавила, что темпы переговоров о членстве в ЕС будут зависеть от готовности Украины к продолжению реформ.