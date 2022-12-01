В правительстве Германии заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшее время

"Вполне возможно, что переговоры начнутся в ближайшее время", – сказала Люрманн.
По ее словам, в ходе визита в Киев она была очень впечатлена прогрессом, достигнутым Украиной.
Люрманн подчеркнула, что Киеву удалось сохранить "импульс реформ".
В то же время немецкий госминистр добавила, что темпы переговоров о членстве в ЕС будут зависеть от готовности Украины к продолжению реформ.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.