Посол Польши о вступлении Украины в ЕС: Календарь очень понятный, но никто наивно вам не говорит, что это чисто техническая процедура

"Что касается ЕС – очень понятный календарь. Совместно с предоставлением статуса кандидата Украине указали семь сфер, где мы ожидаем прогресса. Правительство Украины, вице-премьер [по европейской и евроатлантической интеграции Украины] Ольга Стефанишина очень хорошо понимают, что необходимо сделать. Есть постоянный прогресс в этих задачах. Насколько я понимаю, украинская команда уверена, что в декабре будут переданы результаты этой работы ЕС. Далее Европейская комиссия должна дать оценку этому прогрессу во второй половине следующего года. И в зависимости от этой оценки могут стартовать разговоры о принятии Украины в состав ЕС", – пояснил Цихоцкий.

Он отметил, что в этом вопросе нет четкого графика.

"Есть страны, которые более 30 лет ведут эти акцессионные переговоры. Есть такие, которые ведут 10 лет, и там немного прогресса. То есть это будет зависеть от ваших реформ, но также и от ситуации. Никто наивно вам не говорит, что это чисто техническая процедура", – подчеркнул посол.