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Посол Польши о вступлении Украины в ЕС: Календарь очень понятный, но никто наивно вам не говорит, что это чисто техническая процедура

Цихоцкий: Европейская комиссия должна дать оценку прогрессу Украины во второй половине следующего года
Цихоцкий: Европейская комиссия должна дать оценку прогрессу Украины во второй половине следующего года
Фото: ЕРА

Украина демонстрирует постоянный прогресс на пути к членству в Европейском союзе. Об этом в опубликованном 7 декабря интервью "РБК-Украина" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"Что касается ЕС – очень понятный календарь. Совместно с предоставлением статуса кандидата Украине указали семь сфер, где мы ожидаем прогресса. Правительство Украины, вице-премьер [по европейской и евроатлантической интеграции Украины] Ольга Стефанишина очень хорошо понимают, что необходимо сделать. Есть постоянный прогресс в этих задачах. Насколько я понимаю, украинская команда уверена, что в декабре будут переданы результаты этой работы ЕС. Далее Европейская комиссия должна дать оценку этому прогрессу во второй половине следующего года. И в зависимости от этой оценки могут стартовать разговоры о принятии Украины в состав ЕС", – пояснил Цихоцкий.

Он отметил, что в этом вопросе нет четкого графика.

"Есть страны, которые более 30 лет ведут эти акцессионные переговоры. Есть такие, которые ведут 10 лет, и там немного прогресса. То есть это будет зависеть от ваших реформ, но также и от ситуации. Никто наивно вам не говорит, что это чисто техническая процедура", – подчеркнул посол.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.

Теги: Украина, Еврокомиссия, реформы, Европейский союз, Европа, Евросоюз, Бартош Цихоцкий, членство
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