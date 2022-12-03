Страны ЕС "чрезвычайно быстро" сделают следующие шаги по продвижению заявки Украины на членство – Европарламент

По его словам, атаки России по критической инфраструктуре Украины "абсолютно бесчеловечны, заставляют миллионы людей страдать и угрожают их жизни".

"Все это – вызовы для всех нас, для Европейского союза. И все государства должны быть ответственны в том, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь, потому что само собой разумеется, что единственное решение этого вопроса – это тогда, когда Украина снова будет свободной и восстановит свои границы", – сказал он.

Депутат подчеркнул, что в таких обстоятельствах страны ЕС оперативно будут реагировать на прохождение украинской заявки.

"Страны ЕС чрезвычайно быстро сделают следующие шаги по заявке Украины на членство в Евросоюзе. Мы видим, что происходит в Украине, особенно в последние месяцы. Для нас понятно, что для европейской безопасности нам нужна сильная Украина", – добавил он.