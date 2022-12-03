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Страны ЕС "чрезвычайно быстро" сделают следующие шаги по продвижению заявки Украины на членство – Европарламент

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Все государства ЕС должны оказать Украине необходимую помощь, считает представитель комитета по иностранным делам
Все государства ЕС должны оказать Украине необходимую помощь, считает представитель комитета по иностранным делам
Фото: president.gov.ua

Для европейской безопасности нужна сильная Украина и страны ЕС намерены ускорить ее членство. Об этом на брифинге в Офисе президента Украины заявил заместитель главы комитета по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт, сообщила 3 декабря пресс-служба ОП.

По его словам, атаки России по критической инфраструктуре Украины "абсолютно бесчеловечны, заставляют миллионы людей страдать и угрожают их жизни".

"Все это – вызовы для всех нас, для Европейского союза. И все государства должны быть ответственны в том, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь, потому что само собой разумеется, что единственное решение этого вопроса – это тогда, когда Украина снова будет свободной и восстановит свои границы", – сказал он.

Депутат подчеркнул, что в таких обстоятельствах страны ЕС оперативно будут реагировать на прохождение украинской заявки.

"Страны ЕС чрезвычайно быстро сделают следующие шаги по заявке Украины на членство в Евросоюзе. Мы видим, что происходит в Украине, особенно в последние месяцы. Для нас понятно, что для европейской безопасности нам нужна сильная Украина", – добавил он.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.

Теги: Украина, Европарламент, война России против Украины, Евросоюз, Офис президента Украины, членство
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