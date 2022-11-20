Украина может вступить в ЕС, даже если война против России не будет окончательно завершена – вице-премьер

Такое мнение 20 февраля в Канаде в рамках Галифакской конференции по безопасности высказала журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, ее цитирует "Европейская правда".
"Я не буду делать никаких прогнозов относительно времени, но когда речь идет о членстве, то динамика войны не будет решающим фактором. Мы можем вступить в ЕС даже в случае, если война не будет окончательно завершена", – сказала вице-премьер.
Стефанишина отметила, что Украина и ЕС заключили торговое политическое соглашение, несмотря на наличие оккупированных территорий.
"Напомню, что мы заключили Соглашение об ассоциации, когда Крым был аннексирован и началась война в Донецкой и Луганской областях, но это не повлияло на запуск зоны свободной торговли, об этом даже не было отдельных оговорок", – указала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца 2022 года, заявляла Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.
Вступление Украины в Евросоюз может занять "больше года или двух", считает комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.