Украина может вступить в ЕС, даже если война против России не будет окончательно завершена – вице-премьер

Такое мнение 20 февраля в Канаде в рамках Галифакской конференции по безопасности высказала журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, ее цитирует "Европейская правда".

"Я не буду делать никаких прогнозов относительно времени, но когда речь идет о членстве, то динамика войны не будет решающим фактором. Мы можем вступить в ЕС даже в случае, если война не будет окончательно завершена", – сказала вице-премьер.

Стефанишина отметила, что Украина и ЕС заключили торговое политическое соглашение, несмотря на наличие оккупированных территорий.

"Напомню, что мы заключили Соглашение об ассоциации, когда Крым был аннексирован и началась война в Донецкой и Луганской областях, но это не повлияло на запуск зоны свободной торговли, об этом даже не было отдельных оговорок", – указала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.