С 24 февраля Россия совершила 467 преступлений против украинских журналистов и медиа – Институт массовой информации

Согласно подсчетам ИМИ, с 24 февраля в Украине погибли 42 сотрудника медиасферы Фото: depositphotos.com

Согласно подсчетам ИМИ, с 24 февраля в Украине погибли 42 сотрудника медиасферы, из них восемь – во время выполнения редакционных заданий.

20 журналистов были похищены оккупантами, 14 пропали (судьба двоих из них до сих пор неизвестна).

Также 15 журналистов получили ранения, зафиксировано 29 случаев обстрела россиянами сотрудников СМИ. 16 раз оккупанты обстреливали украинские телевышки.

ИМИ задокументировал восемь случаев захвата или нападения на редакции. 216 медиа прекратили работу из-за вторжения. Также зафиксировано 24 случая отключения украинского вещания.

67 раз украинские медиа получали угрозы, один раз подвергались юридическому давлению (задержание журналистки ATR в Стамбуле по запросу РФ). Зафиксировано также 40 случаев кибератак на СМИ и девять – блокировки украинских медиа.