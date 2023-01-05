В Латвии задержали шеф-редактора российской пропагандистской службы "Sputnik Латвия"

В СГБ отметили что давно следят за деятельностью Касема. Возглавляемая им служба Sputnik была основана российской медиагруппой "Россия сегодня". В нее также входит известный пропагандистский телеканал RT (ранее – Russia Today).
В литовском ведомстве отмечают, что это СМИ распространяет сообщения в соответствии с интересами Кремля, в том числе регулярно дискредитирующие Латвию и союзные ей страны. После вторжения России в Украину этот пропагандистский ресурс был заблокирован в странах – членах ЕС в связи с оправданием военной агрессии России против Украины и действиями по дестабилизации ситуации в других странах Европы.
СГБ отмечает, что расследование в отношении Касема ведется по ч. 1 ст. 84 Уголовного кодекса Латвии, то есть за возможное нарушение санкций ЕС.
Российский МИД пишет, что Касема задержали 5 января и в этот же день отправили под арест. По данным министерства, кроме нарушения санкций, ему также инкриминируют шпионаж в пользу России, что может повлечь наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
27 февраля 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен объявила, что Европейский союз готовится запретить вещание на своей территории российских пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании.
В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в Литве, Латвии, Германии и Великобритании.