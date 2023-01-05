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В Латвии задержали шеф-редактора российской пропагандистской службы "Sputnik Латвия"

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Касема подозревают в нарушении санкций и шпионаже
Касема подозревают в нарушении санкций и шпионаже
Фото: КАСЕМ / Telegram

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила о задержании гражданина Латвии за сотрудничество с кремлевским пропагандистским ресурсом, находящимся под санкциями ЕС. Ведомство не называет имени задержанного, но МИД РФ подтвердил, что речь о шеф-редакторе литовской службы Sputnik Марате Касеме.

В СГБ отметили что давно следят за деятельностью Касема. Возглавляемая им служба Sputnik была основана российской медиагруппой "Россия сегодня". В нее также входит известный пропагандистский телеканал RT (ранее – Russia Today).

В литовском ведомстве отмечают, что это СМИ распространяет сообщения в соответствии с интересами Кремля, в том числе регулярно дискредитирующие Латвию и союзные ей страны. После вторжения России в Украину этот пропагандистский ресурс был заблокирован в странах – членах ЕС в связи с оправданием военной агрессии России против Украины и действиями по дестабилизации ситуации в других странах Европы.

СГБ отмечает, что расследование в отношении Касема ведется по ч. 1 ст. 84 Уголовного кодекса Латвии, то есть за возможное нарушение санкций ЕС.

Российский МИД пишет, что Касема задержали 5 января и в этот же день отправили под арест. По данным министерства, кроме нарушения санкций, ему также инкриминируют шпионаж в пользу России, что может повлечь наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Контекст:

27 февраля 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйен объявила, что Европейский союз готовится запретить вещание на своей территории российских пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании.

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в ЛитвеЛатвии, Германии и Великобритании.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, МИД, Латвия, санкции, шпионаж, Кремль, пропаганда, арест, Russia Today, расследование, безопасность
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