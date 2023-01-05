В Латвии задержали шеф-редактора российской пропагандистской службы "Sputnik Латвия"

В СГБ отметили что давно следят за деятельностью Касема. Возглавляемая им служба Sputnik была основана российской медиагруппой "Россия сегодня". В нее также входит известный пропагандистский телеканал RT (ранее – Russia Today).

В литовском ведомстве отмечают, что это СМИ распространяет сообщения в соответствии с интересами Кремля, в том числе регулярно дискредитирующие Латвию и союзные ей страны. После вторжения России в Украину этот пропагандистский ресурс был заблокирован в странах – членах ЕС в связи с оправданием военной агрессии России против Украины и действиями по дестабилизации ситуации в других странах Европы.

СГБ отмечает, что расследование в отношении Касема ведется по ч. 1 ст. 84 Уголовного кодекса Латвии, то есть за возможное нарушение санкций ЕС.

Российский МИД пишет, что Касема задержали 5 января и в этот же день отправили под арест. По данным министерства, кроме нарушения санкций, ему также инкриминируют шпионаж в пользу России, что может повлечь наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.