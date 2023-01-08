Оккупанты обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами – глава ОВА

Янушевич сообщил, что пострадавших нет Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

"Российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы. К счастью, эта атака рашистов обошлась без жертв среди мирных людей и разрушений гражданской инфраструктуры", – рассказал он.

Янушевич сообщал, что 7 января оккупанты обстреляли Херсонскую область 19 раз, один человек получил ранения.