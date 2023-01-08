Оккупанты обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами – глава ОВА

"Российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы. К счастью, эта атака рашистов обошлась без жертв среди мирных людей и разрушений гражданской инфраструктуры", – рассказал он.
Янушевич сообщал, что 7 января оккупанты обстреляли Херсонскую область 19 раз, один человек получил ранения.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.