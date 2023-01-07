ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские командиры поощряли изнасилования украинских женщин солдатами – расследование The New York Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Установлено 154 факта сексуального насилия со стороны военных РФ в Украине Офис генпрокурора
Установлено 154 факта сексуального насилия со стороны военных РФ в Украине – Офис генпрокурора
Фото: EPA

Российские командиры знали о фактах изнасилования украинских женщин на оккупированных территориях со стороны своих солдат и поощряли это. Об этом говорится в материале The New York Times, опубликованном 5 января.

Журналисты пообщались с пострадавшими от сексуального насилия в разных регионах страны, а также с прокурором по ведению дел сексуального насилия Ириной Диденко.

Как отметили журналисты, Диденко уже возбудила 154 дела о сексуальном насилии в условиях конфликта. По ее словам, реальная цифра "гораздо больше".

Диденко рассказала, что существует "четкая модель" поведения, когда российские войска захватывают территорию: "когда прибывают наземные войска, на второй-третий день начинаются изнасилования". Свидетели также сообщили, что командиры приказывали насиловать или давали указания, которые намекали на это, например, говорили солдатам "немного расслабиться", говорится в материале. Британский юрист Уэйн Джордаш, консультирующий украинскую прокуратуру, сказал журналистам, что видел признаки молчаливого согласия со стороны командиров среди 30 рассмотренных им дел.

Кроме того, существовала схема организованного сексуального насилия в следственных изоляторах. В частности, в Херсоне следователи обнаружили как минимум четыре крупных следственных изолятора с яркими свидетельствами систематических пыток украинцев российскими оккупантами, пишет The New York Times.

По словам прокуроров и городских властей, в центрах содержания под стражей имело место "широкое сексуальное насилие", в том числе изнасилование дубинками и удары электрическим током по гениталиям.

Среди жертв была женщина в возрасте около 80 лет и четырехлетняя девочка, которую принуждали к оральному сексу с солдатом. Также известно более десятка случаев групповых изнасилований, принуждения членов семьи наблюдать за сексуальным насилием над родственником и сексуального насилия над задержанными.

Прокурор Диденко отметила, что жертвы насилия "не говорят об этом". Потребность в помощи пережившим сексуальное насилие в Украине огромна, говорится в материале.

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Теги: Украина, Херсон, изнасилование, жертвы, расследование, российская агрессия, война России против Украины, сексуальное насилие, пострадавшие, женщины, насилие, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
alyona alyona показала своих родителей
alyona alyona показала своих родителей
Свитолина спустя почти три месяца после родов возобновила пробежки
Свитолина спустя почти три месяца после родов возобновила пробежки
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (334956)
2
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (164685)
3
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (114736)
4
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (102722)
5
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (83452)
6
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью (82972)
7
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (81909)
8
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (73209)
 
 
 
 