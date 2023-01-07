Российские командиры поощряли изнасилования украинских женщин солдатами – расследование The New York Times

Журналисты пообщались с пострадавшими от сексуального насилия в разных регионах страны, а также с прокурором по ведению дел сексуального насилия Ириной Диденко.

Как отметили журналисты, Диденко уже возбудила 154 дела о сексуальном насилии в условиях конфликта. По ее словам, реальная цифра "гораздо больше".

Диденко рассказала, что существует "четкая модель" поведения, когда российские войска захватывают территорию: "когда прибывают наземные войска, на второй-третий день начинаются изнасилования". Свидетели также сообщили, что командиры приказывали насиловать или давали указания, которые намекали на это, например, говорили солдатам "немного расслабиться", говорится в материале. Британский юрист Уэйн Джордаш, консультирующий украинскую прокуратуру, сказал журналистам, что видел признаки молчаливого согласия со стороны командиров среди 30 рассмотренных им дел.

Кроме того, существовала схема организованного сексуального насилия в следственных изоляторах. В частности, в Херсоне следователи обнаружили как минимум четыре крупных следственных изолятора с яркими свидетельствами систематических пыток украинцев российскими оккупантами, пишет The New York Times.

По словам прокуроров и городских властей, в центрах содержания под стражей имело место "широкое сексуальное насилие", в том числе изнасилование дубинками и удары электрическим током по гениталиям.

Среди жертв была женщина в возрасте около 80 лет и четырехлетняя девочка, которую принуждали к оральному сексу с солдатом. Также известно более десятка случаев групповых изнасилований, принуждения членов семьи наблюдать за сексуальным насилием над родственником и сексуального насилия над задержанными.

Прокурор Диденко отметила, что жертвы насилия "не говорят об этом". Потребность в помощи пережившим сексуальное насилие в Украине огромна, говорится в материале.