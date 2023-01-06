Оккупанты за сутки 58 раз обстреляли Херсонскую область, погибли шесть человек, россияне били по жилым кварталам – ОВА

Херсон за прошедшие сутки противник атаковал 14 раз Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, населенные пункты региона враг обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Херсон противник атаковал 14 раз. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Снаряды россиян попали в пожарную часть, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли шесть человек, четыре жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших – 12-летний мальчик. Его россияне убили вместе с мамой и папой в собственном доме, когда обстреляли Берислав", – подчеркнул Янушевич.