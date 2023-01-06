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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 58 раз обстреляли Херсонскую область, погибли шесть человек, россияне били по жилым кварталам – ОВА

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Херсон за прошедшие сутки противник атаковал 14 раз
Херсон за прошедшие сутки противник атаковал 14 раз
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки 58 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом 6 декабря в Telegram сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, населенные пункты региона враг обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Херсон противник атаковал 14 раз. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Снаряды россиян попали в пожарную часть, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли шесть человек, четыре жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших – 12-летний мальчик. Его россияне убили вместе с мамой и папой в собственном доме, когда обстреляли Берислав", – подчеркнул Янушевич.

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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