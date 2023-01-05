В Херсонской области в результате обстрела оккупантов погибла семья

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон и область Фото: EPA (архив)

Погибшие – муж, жена и их 12-летний сын, говорится в сообщении.

"Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме", – написал Тимошенко. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

5 декабря оккупанты вели огонь по Херсону и области. В Херсоне в результате обстрела погиб 18-летний юноша. Также россияне обстреляли пожарную часть – здание получило повреждения, пострадавших нет.