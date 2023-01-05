В Херсонской области в результате обстрела оккупантов погибла семья

Погибшие – муж, жена и их 12-летний сын, говорится в сообщении.
"Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме", – написал Тимошенко. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
5 декабря оккупанты вели огонь по Херсону и области. В Херсоне в результате обстрела погиб 18-летний юноша. Также россияне обстреляли пожарную часть – здание получило повреждения, пострадавших нет.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.