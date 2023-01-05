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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области в результате обстрела оккупантов погибла семья

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Россияне в очередной раз обстреляли Херсон и область
Россияне в очередной раз обстреляли Херсон и область
Фото: EPA (архив)

В городе Берислав Херсонской области в результате обстрела оккупантов 5 января снаряд попал в дом, погибла семья. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Погибшие – муж, жена и их 12-летний сын, говорится в сообщении.

"Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме", – написал Тимошенко. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

5 декабря оккупанты вели огонь по Херсону и области. В Херсоне в результате обстрела погиб 18-летний юноша. Также россияне обстреляли пожарную часть – здание получило повреждения, пострадавших нет.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Херсонская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, российские военные, российские оккупанты, Берислав
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