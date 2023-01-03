В ходе отступления в Херсонской области российские оккупанты специально взорвали электростанцию в Бериславе – Резников

Сейчас Берислав находится под контролем ВСУ Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

"В Бериславе (Херсонская область) россияне при отступлении умышленно взорвали электростанцию", – написал Резников.

Министр подчеркнул, что, согласно ст. 51 (2) дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, запрещается уничтожение объектов критической инфраструктуры. Такие действия считаются террористическим актом.

"Но это не останавливает российских захватчиков", – отметил Резников.

In Beryslav (Kherson region) * retreated and intentionally blew up a power plant. Art. 51(2) of the Additional Protocol I prohibits destruction of critical infrastructure as terror acts. But this does not stop russian invaders.#tribunal4russia

12/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 3, 2023