В ходе отступления в Херсонской области российские оккупанты специально взорвали электростанцию в Бериславе – Резников

"В Бериславе (Херсонская область) россияне при отступлении умышленно взорвали электростанцию", – написал Резников.
Министр подчеркнул, что, согласно ст. 51 (2) дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, запрещается уничтожение объектов критической инфраструктуры. Такие действия считаются террористическим актом.
"Но это не останавливает российских захватчиков", – отметил Резников.
In Beryslav (Kherson region) * retreated and intentionally blew up a power plant. Art. 51(2) of the Additional Protocol I prohibits destruction of critical infrastructure as terror acts. But this does not stop russian invaders.#tribunal4russia— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 3, 2023
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В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.