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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будет больше". В ОК "Юг" прокомментировали поражение позиции оккупантов в Херсонской области

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Украинские военные не дают оккупантам возможности устроить постоянные пункты базирования, сообщила Гуменюк
Украинские военные не дают оккупантам возможности устроить постоянные пункты базирования, сообщила Гуменюк
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Спикер сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Силы обороны Украины работают над обеспечением безопасности, сказала она 3 января в эфире телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

"Мы проводим работу, и ее результат прогнозируемый и неотвратимый. Это одно из наших достижений на этом направлении, и будет больше. Мы выявляем места расположения врага, это очень его нервирует. И продолжается работа над тем, чтобы левый берег не так угрожал правому. Пока оккупанты продолжают обстреливать правый берег, поэтому мы очень осторожны в распространении информации, чтобы не навредить тем, кто на правом берегу восстанавливает населенные пункты", – сказала она.

Гуменюк отметила, что сейчас у оккупантов нет мест постоянной дислокации, так как украинские силы обороны не дают им этого сделать. Все пункты временные, и это время сокращается силами украински военных, отметила она.

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе Чулаковки. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими, сообщил  пресс-центр Генштаба 3 января в Facebook.

Также, по данным Генштаба, 1 января 2023 года подразделения сил обороны Украины нанесли удар по личному составу российских оккупантов в районе Федоровки Херсонской области. Потери оккупантов уточняются.

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Теги: Херсонская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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