"Будет больше". В ОК "Юг" прокомментировали поражение позиции оккупантов в Херсонской области

"Мы проводим работу, и ее результат прогнозируемый и неотвратимый. Это одно из наших достижений на этом направлении, и будет больше. Мы выявляем места расположения врага, это очень его нервирует. И продолжается работа над тем, чтобы левый берег не так угрожал правому. Пока оккупанты продолжают обстреливать правый берег, поэтому мы очень осторожны в распространении информации, чтобы не навредить тем, кто на правом берегу восстанавливает населенные пункты", – сказала она.

Гуменюк отметила, что сейчас у оккупантов нет мест постоянной дислокации, так как украинские силы обороны не дают им этого сделать. Все пункты временные, и это время сокращается силами украински военных, отметила она.