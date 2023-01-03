"Будет больше". В ОК "Юг" прокомментировали поражение позиции оккупантов в Херсонской области

"Мы проводим работу, и ее результат прогнозируемый и неотвратимый. Это одно из наших достижений на этом направлении, и будет больше. Мы выявляем места расположения врага, это очень его нервирует. И продолжается работа над тем, чтобы левый берег не так угрожал правому. Пока оккупанты продолжают обстреливать правый берег, поэтому мы очень осторожны в распространении информации, чтобы не навредить тем, кто на правом берегу восстанавливает населенные пункты", – сказала она.
Гуменюк отметила, что сейчас у оккупантов нет мест постоянной дислокации, так как украинские силы обороны не дают им этого сделать. Все пункты временные, и это время сокращается силами украински военных, отметила она.
Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе Чулаковки. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими, сообщил пресс-центр Генштаба 3 января в Facebook.
Также, по данным Генштаба, 1 января 2023 года подразделения сил обороны Украины нанесли удар по личному составу российских оккупантов в районе Федоровки Херсонской области. Потери оккупантов уточняются.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.