"Это сигнал для врага". В ОК "Юг" прокомментировали видео с флагом Украины на Большом Потемкинском острове

"Самая достоверная информация – у военных, и когда мы работаем, мы знаем ту дозу информации, которая может выходить в открытый доступ. Установка флага – это сигнал для врага, что мы работаем, что земля – наша, что это все – Украина, и напоминание им о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано. Надо осознавать, что такие объявления могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей ситуации в военной операции", – отметила Гуменюк.
Она подчеркнула, что сами военные говорят именно об установке флага, но ничего не говорят об освобождении острова.
2 января ряд Telegram-каналов опубликовал видео, на котором украинские военные установили флаг Украины на острове Большой Потемкинский.
В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления вышли на рубеж по правому берегу Днепра, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщал 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.Российские оккупанты за сутки 2 января нанесли 79 ударов по Херсонской области, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.