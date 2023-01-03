"Это сигнал для врага". В ОК "Юг" прокомментировали видео с флагом Украины на Большом Потемкинском острове

"Самая достоверная информация – у военных, и когда мы работаем, мы знаем ту дозу информации, которая может выходить в открытый доступ. Установка флага – это сигнал для врага, что мы работаем, что земля – наша, что это все – Украина, и напоминание им о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано. Надо осознавать, что такие объявления могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей ситуации в военной операции", – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что сами военные говорят именно об установке флага, но ничего не говорят об освобождении острова.

2 января ряд Telegram-каналов опубликовал видео, на котором украинские военные установили флаг Украины на острове Большой Потемкинский.