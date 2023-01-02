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ПОЛИТИКА

Зеленский создал в Херсонской области еще одну военную администрацию

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Зеленский создал военную администрацию в Олешках
Зеленский создал военную администрацию в Олешках
Фото: Офіс Президента України / Facebook

2 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Олешках Херсонской области. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Олешковскую городскую военную администрацию Херсонского района Херсонской области", – говорится в указе.

Начальником новосозданной администрации Зеленский назначил Татьяну Гасаненко.

Олешки находятся на левом берегу реки Днепр.

19 сентября президент Украины создал 15 новых военных администраций в регионе, 27 октября – еще 20, 19 декабря – военную администрацию в Новой Каховке Херсонской области.

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсонская область, указ, Владимир Зеленский, документы, президент, Олешки
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