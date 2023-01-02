Зеленский создал в Херсонской области еще одну военную администрацию

"Во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Олешковскую городскую военную администрацию Херсонского района Херсонской области", – говорится в указе.

Начальником новосозданной администрации Зеленский назначил Татьяну Гасаненко.

Олешки находятся на левом берегу реки Днепр.

19 сентября президент Украины создал 15 новых военных администраций в регионе, 27 октября – еще 20, 19 декабря – военную администрацию в Новой Каховке Херсонской области.