Зеленский создал в Херсонской области еще одну военную администрацию

"Во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать Олешковскую городскую военную администрацию Херсонского района Херсонской области", – говорится в указе.
Начальником новосозданной администрации Зеленский назначил Татьяну Гасаненко.
Олешки находятся на левом берегу реки Днепр.
19 сентября президент Украины создал 15 новых военных администраций в регионе, 27 октября – еще 20, 19 декабря – военную администрацию в Новой Каховке Херсонской области.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.