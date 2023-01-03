Оккупанты 2 января обстреляли Херсонскую область 79 раз, есть погибшие и пострадавшие – глава ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, минометы, танки и реактивные системы залпового огня.

"Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

В области 2 января вследствие российских обстрелов погибло два человека, девять получили ранения, добавил Янушевич.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления вышли на рубеж по правому берегу Днепра, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщал 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.