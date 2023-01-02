В Херсонской области оккупанты грабят местных предпринимателей – Генштаб ВСУ

"Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что враг продолжает обстреливать населенные пункты Херсонской области на деоккупированной территории вдоль правого берега реки Днепр.

"В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения", – объяснили украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)