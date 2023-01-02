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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты грабят местных предпринимателей – Генштаб ВСУ

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Осенью оккупантов отбросили с правого берега Днепра
Осенью оккупантов отбросили с правого берега Днепра
Фото: ЕРА

На оккупированной части Херсонской области россияне нарушают права местного населения. Об этом проинформировал 2 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что враг продолжает обстреливать населенные пункты Херсонской области на деоккупированной территории вдоль правого берега реки Днепр.

"В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения", – объяснили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VmG3saYvs1K9CS1euY9A5ZSS2eQaJEG2dzjZqCBF7jPU5PQMECRbn6yZHnoMxPzEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления вышли на рубеж по правому берегу Днепра, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщал 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: транспорт, автомобили, война, Генштаб ВСУ, военные, Херсонская область, ограбление, обстрелы, война России против Украины, предприниматели, предприниматель, инфраструктура, река Днепр, россияне
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