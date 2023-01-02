Утром оккупанты обстреляли центр Берислава, ранены пять человек – глава Херсонской ОВА

Янушевич сообщил, что трое пострадавших в тяжелом состоянии Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

"Сегодня утром россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок. Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки", – сообщил он.

По последним данным, пострадало пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь", – добавил Янушевич.