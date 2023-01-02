Утром оккупанты обстреляли центр Берислава, ранены пять человек – глава Херсонской ОВА

"Сегодня утром россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок. Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки", – сообщил он.
По последним данным, пострадало пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
"Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь", – добавил Янушевич.
В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.