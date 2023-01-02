Оккупанты нанесли 71 удар по Херсонской области 1 января, есть погибший и пострадавшие – глава ОВА

Россияне применяли артиллерию, минометы, танки и реактивные системы залпового огня.

"Херсон армия РФ атаковала 30 раз. Вражеские снаряды попали в линии электропередач, областную детскую больницу, помещения бассейна, частные и многоквартирные дома", – заявил он.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов в Херсонской области погиб один человек, четыре получили ранения разной степени тяжести.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.