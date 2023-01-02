В Херсонской области в плену у оккупантов остаются почти 500 мирных жителей – прокуратура

По ее словам, в целом с начала полномасштабного вторжения России оккупанты похитили в Херсонской области 1100 человек, среди них были главы городов, сельские головы, председатели сельсоветов и их заместители, старосты сел, 21 депутат областного и местного совета, 76 правоохранителей, четыре священнослужителя и другие.
"Сейчас следствию известно об освобождении 638 граждан, оккупанты продолжают незаконно содержать 474 человека. В настоящее время правоохранители принимают меры для установления местонахождения этих людей, продолжаются досудебные расследования", – сказала Весиловская.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.