В Херсонской области в плену у оккупантов остаются почти 500 мирных жителей – прокуратура

По ее словам, в целом с начала полномасштабного вторжения России оккупанты похитили в Херсонской области 1100 человек, среди них были главы городов, сельские головы, председатели сельсоветов и их заместители, старосты сел, 21 депутат областного и местного совета, 76 правоохранителей, четыре священнослужителя и другие.

"Сейчас следствию известно об освобождении 638 граждан, оккупанты продолжают незаконно содержать 474 человека. В настоящее время правоохранители принимают меры для установления местонахождения этих людей, продолжаются досудебные расследования", – сказала Весиловская.