Россияне стягивают на левый берег Днепра на юге необученные резервы – Гуменюк

"На юге ситуация остается сложной, но контролируемой, несмотря на то, что враг пытается терроризировать мирное население и атаковать наши позиции с левого берега. Мы даем достойный отпор врагу. Именно поэтому враг перегруппируется и выискивает места для перемещения пунктов логистики и базирования техники. Наша работа результативна, попадание оставляют врага без оружия и личного состава. Именно поэтому они на левобережье подтягивают мобилизационные ресурсы, которые недавно призваны и еще не обучены", – отметила Гуменюк.

Она добавила, что у россиян это уже стало обычной практикой – на юг они отправляют тех, кто как следует не обучен, потому что, по их мнению, на юге более замедленные боевые действия и солдат можно будет доучить уже в окопах.