Россияне стягивают на левый берег Днепра на юге необученные резервы – Гуменюк

"На юге ситуация остается сложной, но контролируемой, несмотря на то, что враг пытается терроризировать мирное население и атаковать наши позиции с левого берега. Мы даем достойный отпор врагу. Именно поэтому враг перегруппируется и выискивает места для перемещения пунктов логистики и базирования техники. Наша работа результативна, попадание оставляют врага без оружия и личного состава. Именно поэтому они на левобережье подтягивают мобилизационные ресурсы, которые недавно призваны и еще не обучены", – отметила Гуменюк.
Она добавила, что у россиян это уже стало обычной практикой – на юг они отправляют тех, кто как следует не обучен, потому что, по их мнению, на юге более замедленные боевые действия и солдат можно будет доучить уже в окопах.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
По оценке Пентагона, на левобережной части Херсонской области находятся десятки тысяч российских оккупантов.