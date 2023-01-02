На деоккупированной территории Херсонской области пиротехники обезвредили почти 11,9 тыс. взрывоопасных предметов – ГСЧС

Об этом 2 января в Facebook проинформировало Главное управление ГСЧС Украины в регионе.
"С начала работ по разминированию деоккупированных территорий Херсонской области пиротехниками ГСЧС уже обнаружено и обезврежено 11 893 взрывоопасных предмета", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пиротехники среди прочего обследовали почти 340 км дорог, 128 объект, 325,2 км ЛЭП, 717 домохозяйств, 60 км железнодорожных путей, 26 км газопровода.
В ГСЧС призвали жителей Херсонской области пользоваться асфальтными и бетонными дорогами, не заходить в леса и лесополосы, сады, на поля и огороды, не подходить к заброшенным зданиям, автомобилям и блокпостам, а также не трогать оружие, технику или какие-либо подозрительные предметы.
В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с облцентром. Отступая из Херсона, россияне, по информации обладминистрации, заминировали "почти все".
18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории.
Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал Клименко 26 ноября.