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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На деоккупированной территории Херсонской области пиротехники обезвредили почти 11,9 тыс. взрывоопасных предметов – ГСЧС

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В ГСЧС из-за минной опасности призвали жителей Херсонской области пользоваться асфальтными и бетонными дорогами, не заходить в леса и лесополосы
В ГСЧС из-за минной опасности призвали жителей Херсонской области пользоваться асфальтными и бетонными дорогами, не заходить в леса и лесополосы
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook

Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обследовали 991,8 га деоккупированной территории Херсонской области.

Об этом 2 января в Facebook проинформировало Главное управление ГСЧС Украины в регионе.

"С начала работ по разминированию деоккупированных территорий Херсонской области пиротехниками ГСЧС уже обнаружено и обезврежено 11 893 взрывоопасных предмета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пиротехники среди прочего обследовали почти 340 км дорог, 128 объект, 325,2 км ЛЭП, 717 домохозяйств, 60 км железнодорожных путей, 26 км газопровода.

В ГСЧС призвали жителей Херсонской области пользоваться асфальтными и бетонными дорогами, не заходить в леса и лесополосы, сады, на поля и огороды, не подходить к заброшенным зданиям, автомобилям и блокпостам, а также не трогать оружие, технику или какие-либо подозрительные предметы.

https://www.facebook.com/DSNSKHERSON/posts/pfbid0FoFT5cagaYiYm7zxTJD5N7pJXMrG5TtuUXP3JF2VX8edEM47uVYLHnhJGu9wgD6yl

Контекст:

В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с облцентром. Отступая из Херсона, россияне, по информации обладминистрации, заминировали "почти все".

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории.

Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал Клименко 26 ноября.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Херсонская область, газопровод, война России против Украины, разминирование, дороги, мины, российские оккупанты
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