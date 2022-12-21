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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГСЧС напомнили, что делать при обнаружении подозрительных предметов

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С начала войны ГСЧС изъяла в Украине более 300 тыс. взрывоопасных предметов, полиция более 180 тыс.
С начала войны ГСЧС изъяла в Украине более 300 тыс. взрывоопасных предметов, полиция – более 180 тыс.
Фото: EPA

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объяснили, что делать при обнаружении подозрительных предметов на улице. Правила поведения служба опубликовала в Telegram 21 декабря.

В ГСЧС отметили, если вы увидели подозрительный предмет на улице, нужно сообщить об этом по номерам 101 или 102 и дождаться приезда спасателей.

От подозрительного предмета следует держаться на расстоянии 500 м, не прикасаться и не перемещать его. Подозрительный предмет нельзя засыпать землей, заливать жидкостью и накрывать. По возможности нужно оградить опасный предмет или установить предупреждающий знак.

Также следует сообщить об опасности людям рядом.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в стране заминировано 30% территории

С начала войны ГСЧС изъяла в Украине более 300 тыс. взрывоопасных предметов, полиция – более 180 тыс., сообщил 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский. 

Теги: Украина, ГСЧС, минирование, спасатели, российская агрессия, война России против Украины, разминирование, мины
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