В ГСЧС напомнили, что делать при обнаружении подозрительных предметов

С начала войны ГСЧС изъяла в Украине более 300 тыс. взрывоопасных предметов, полиция – более 180 тыс. Фото: EPA

В ГСЧС отметили, если вы увидели подозрительный предмет на улице, нужно сообщить об этом по номерам 101 или 102 и дождаться приезда спасателей.

От подозрительного предмета следует держаться на расстоянии 500 м, не прикасаться и не перемещать его. Подозрительный предмет нельзя засыпать землей, заливать жидкостью и накрывать. По возможности нужно оградить опасный предмет или установить предупреждающий знак.

Также следует сообщить об опасности людям рядом.