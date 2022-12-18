В Харькове в многоэтажке взорвались газовые баллоны, пострадал ребенок – ГСЧС

В 12.50 в квартире на 10-м этаже 16-ти этажного жилого дома произошел взрыв двух газовых баллонов без последующего возгорания.

"В результате пострадал мальчик 2020 года рождения. Он получил ожоги 1-й степени правого предплечья и был доставлен в ожоговый центр. Как стало известно, ребенок самостоятельно включил духовой шкаф, в котором находились баллоны, после чего возник взрыв", – говорится в сообщении.

Контекст:

С начала октября Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры. В Украине ввели стабилизационные и аварийные отключения электричества.

В ноябре Госслужба по чрезвычайным ситуациям отмечала, что в Украине участились случаи пожаров и взрывов в домах – из-за отключений света люди стали чаще использовать несертифицированную продукцию для обогрева и приготовления еды, при этом нарушая правила пожарной безопасности.

Только в Киеве за месяц взорвалось 12 газовых баллонов, сообщила полиция в начале декабря.