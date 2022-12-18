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В Харькове в многоэтажке взорвались газовые баллоны, пострадал ребенок – ГСЧС

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Баллоны взорвались на 10 этаже
Баллоны взорвались на 10 этаже
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

В Харькове в многоэтажном доме взорвались газовые баллоны. Об этом сообщил пресс-центр областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook 18 декабря.

В 12.50 в квартире на 10-м этаже 16-ти этажного жилого дома произошел взрыв двух газовых баллонов без последующего возгорания.

"В результате пострадал мальчик 2020 года рождения. Он получил ожоги 1-й степени правого предплечья и был доставлен в ожоговый центр. Как стало известно, ребенок самостоятельно включил духовой шкаф, в котором находились баллоны, после чего возник взрыв", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/posts/pfbid02myYu7r2TLSH9uMi19heZjy6wVsryGFpJ2hVBQdqyMQLYMinCYh6qeL1RwdFKDvA8l

Контекст:

С начала октября Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры. В Украине ввели стабилизационные и аварийные отключения электричества.

В ноябре Госслужба по чрезвычайным ситуациям отмечала, что в Украине участились случаи пожаров и взрывов в домах – из-за отключений света люди стали чаще использовать несертифицированную продукцию для обогрева и приготовления еды, при этом нарушая правила пожарной безопасности.

Только в Киеве за месяц взорвалось 12 газовых баллонов, сообщила полиция в начале декабря.

Теги: Харьков, взрыв, газ, ГСЧС, ребенок
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