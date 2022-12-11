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В Волынской области в пятиэтажке взорвались газовые баллоны, начался пожар. Два человека пострадали

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В квартире во время взрыва находилась мать с двумя детьми
В квартире во время взрыва находилась мать с двумя детьми
Фото: ДСНС України / Facebook

В Нововолынске Волынской области в пятиэтажном доме взорвались два туристических газовых баллона, в результате взрыва пострадали два человека. Об этом вечером 10 декабря сообщили в ГСЧС.

"Взрыв произошел в квартире на пятом этаже. По предварительным данным, взорвался один туристический газовый баллон, а от него сдетонировал другой", – говорится в сообщении.

В квартире в это время находилась мать с двумя детьми. Женщина получила незначительные ожоги. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

"Мужчину, который как раз подходил к двери квартиры, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Он получил травму головы", – рассказали в ГСЧС

Взрывной волной были повреждены окна и двери в квартире, а также двери в соседнем доме. Кроме того, в результате взрыва возник пожар, охвативший домашние вещи, потолок и стены. Спасатели потушили огонь с помощью двух пожарных автоцистерн и автолестницы. 

Контекст:

С начала октября Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры. В Украине ввели стабилизационные и аварийные отключения электричества.

В ноябре Госслужба по чрезвычайным ситуациям отмечала, что в Украине участились случаи пожаров и взрывов в домах – из-за отключений света люди стали чаще использовать несертифицированную продукцию для обогрева и приготовления еды, при этом нарушая правила пожарной безопасности.

Только в Киеве за месяц взорвалось 12 газовых баллонов, сообщила полиция в начале декабря.

Теги: пожар, взрыв, газ, ГСЧС, Волынская область, спасатели, Волынь
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