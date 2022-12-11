В Волынской области в пятиэтажке взорвались газовые баллоны, начался пожар. Два человека пострадали

В квартире во время взрыва находилась мать с двумя детьми Фото: ДСНС України / Facebook

"Взрыв произошел в квартире на пятом этаже. По предварительным данным, взорвался один туристический газовый баллон, а от него сдетонировал другой", – говорится в сообщении.

В квартире в это время находилась мать с двумя детьми. Женщина получила незначительные ожоги. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

"Мужчину, который как раз подходил к двери квартиры, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Он получил травму головы", – рассказали в ГСЧС

Взрывной волной были повреждены окна и двери в квартире, а также двери в соседнем доме. Кроме того, в результате взрыва возник пожар, охвативший домашние вещи, потолок и стены. Спасатели потушили огонь с помощью двух пожарных автоцистерн и автолестницы.