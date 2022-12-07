В Киеве за месяц взорвалось 12 газовых баллонов. Полиция напомнила меры предосторожности

За месяц правоохранители получили 12 сообщений о взрывах в городе газовых баллонов. В Дарницком и Деснянском районах – по три случая, в Голосеевском – два, в Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах – по одному случаю.

В результате происшествий никто не пострадал, но значительные повреждения получили дома и квартиры, говорится в сообщении.

"Из-за ракетных обстрелов Россией объектов критической инфраструктуры украинцы вынуждены приспосабливаться к временному отсутствию электроэнергии и искать альтернативные источники для отопления и приготовления пищи. В условиях отключения света некоторые киевляне начали пользоваться туристическими плитками и газовыми баллонами к ним, часто игнорируя правила их эксплуатации", – написали в полиции.

Там призвали жителей страны соблюдать основные меры безопасности: