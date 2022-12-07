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В Киеве за месяц взорвалось 12 газовых баллонов. Полиция напомнила меры предосторожности

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Фото: ЕРА

В столице Украины выросло количество происшествий, связанных с использованием альтернативного газового оборудования. Об этом Национальная полиция Киева сообщила 7 декабря в Facebook.

За месяц правоохранители получили 12 сообщений о взрывах в городе газовых баллонов. В Дарницком и Деснянском районах – по три случая, в Голосеевском – два, в Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах – по одному случаю.

В результате происшествий никто не пострадал, но значительные повреждения получили дома и квартиры, говорится в сообщении.

"Из-за ракетных обстрелов Россией объектов критической инфраструктуры украинцы вынуждены приспосабливаться к временному отсутствию электроэнергии и искать альтернативные источники для отопления и приготовления пищи. В условиях отключения света некоторые киевляне начали пользоваться туристическими плитками и газовыми баллонами к ним, часто игнорируя правила их эксплуатации", – написали в полиции.

Там призвали жителей страны соблюдать основные меры безопасности:

  • помещение, в котором используются взрывоопасные предметы, должно хорошо проветриваться или иметь мощную вытяжку;
  • запрещается ставить прибор на газовую или электрическую плиту;
  • не размещать плитку или газовые баллоны возле электрических приборов;
  • при использовании газового баллона размещать его не ближе 2 метров к бытовой плите;
  • при возможности готовить на открытой местности;
  • важно после использования баллона проверить надежное закрытие всех вентилей и переместить его в прохладное место для проветривания;
  • обеспечить проветривание помещения, в котором осуществлялось использование газового баллона;
  • если топлива в баллоне осталось очень мало – меняйте баллон на новый, иначе возникнет опасная ситуация, когда баллон может взорваться.
https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid0f5wppDPr7D3WLtMXsA5MozeyLwusEourYx8TjXMVz9aKeyYbk8gWyDL1A3cj7rBJl

Теги: Киев, взрыв, безопасность, Национальная полиция
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