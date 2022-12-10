В Киеве взорвался газовый баллон в киоске, пять человек пострадали

В 19.27 в ГСЧС получили сообщение о взрыве на улице Васильковской.
Спасатели выяснили, что в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления взорвался газовый баллон, начался пожар. Огнем было охвачено два смежных киоска.
В 19.38 пожар был локализован, в 19.41 – ликвидирован.
"В результате взрыва пострадало пять человек: из них двое – работники киоска по приготовлению пищи, один посетитель, один человек, пытавшийся тушить пожар, и продавец смежного киоска по продаже мобильных аксессуаров", – говорится в сообщении.
Все пострадавшие переданы медикам. Четыре человека были госпитализированы с ожогами. Человек, который самостоятельно пытался тушить пожар, получил легкие механические повреждения и от госпитализации отказался.
В результате пожара оба киоска сгорели полностью.
С начала октября Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры. В Украине ввели стабилизационные и аварийные отключения электричества.
В ноябре Госслужба по чрезвычайным ситуациям отмечала, что в Украине участились случаи пожаров и взрывов в домах – из-за отключений света люди стали чаще использовать несертифицированную продукцию для обогрева и приготовления еды, при этом нарушая правила пожарной безопасности.
Только в Киеве за месяц взорвалось 12 газовых баллонов, сообщила полиция в начале декабря.