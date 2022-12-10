В Киеве взорвался газовый баллон в киоске, пять человек пострадали

В 19.27 в ГСЧС получили сообщение о взрыве на улице Васильковской.

Спасатели выяснили, что в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления взорвался газовый баллон, начался пожар. Огнем было охвачено два смежных киоска.

В 19.38 пожар был локализован, в 19.41 – ликвидирован.

"В результате взрыва пострадало пять человек: из них двое – работники киоска по приготовлению пищи, один посетитель, один человек, пытавшийся тушить пожар, и продавец смежного киоска по продаже мобильных аксессуаров", – говорится в сообщении.

Все пострадавшие переданы медикам. Четыре человека были госпитализированы с ожогами. Человек, который самостоятельно пытался тушить пожар, получил легкие механические повреждения и от госпитализации отказался.

В результате пожара оба киоска сгорели полностью.