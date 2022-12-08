Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2023 год. Кличко назвал его "бюджетом выживания"

В бюджете заложены доходы – 66,3 млрд грн (-2,4 млрд по сравнению с 2022 годом), расходы – 65,6 млрд грн (-6,5 млрд по сравнению с 2022 годом)

По подсчетам Liga.net, бюджет предполагает падение доходов и расходов столицы впервые с 2015 года.

Почти половину доходов бюджета Киева должен обеспечить налог на доходы физических лиц – 30,6 млрд грн. Еще 4,2 млрд грн – налог на прибыль предприятий, 18 млрд грн – местные налоги, 2,6 млрд грн – внутренние налоги на товары и услуги, 2,3 млрд грн – неналоговые поступления.

Основная расходная статья в 2023 году – это образование, на нее выделяют 23 млрд грн, или 35% от всех расходов городского бюджета. На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировано 12,4 млрд грн, или 19% бюджета города. На социальную защиту – 6,5 млрд грн (10%), здравоохранение – 6,1 млрд грн (9%), ЖКХ – 5 млрд грн (8%), культуру и искусство – 1,4 млрд грн (2%), физическую культуру и спорт – 1,2 млрд грн (2%).

Мэр Виталий Кличко заявил, что это "бюджет выживания", который позволит закрыть критически важные статьи расходов.

"Столица, как и вся Украина, живет и работает в условиях военного положения. Экономика города испытала потрясения. Сложно производству, бизнесу, сложно зарабатывать и выживать людям. А это все – налоги города, средства на обеспечение его жизнедеятельности, развитие столицы... Мы одобрили сбалансированный финансовый документ, исходя из нынешних реалий. Бюджет выживания, который поможет обеспечить критически важные статьи расходов. В частности, – медицину, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, образование, социальную защиту", – сказал Кличко.

Он отметил, что следующий год, "разумеется, будет непростым", так как россияне продолжают атаки на объекты критической инфраструктуры Украины, чтобы оставить украинцев без тепла, света и воды зимой, уничтожить промышленный потенциал.