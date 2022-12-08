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Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2023 год. Кличко назвал его "бюджетом выживания"

Почти половину доходов бюджета Киева должен обеспечить налог на доходы физических лиц
Почти половину доходов бюджета Киева должен обеспечить налог на доходы физических лиц
Фото: depositphotos.com

Киевский городской совет 8 декабря принял бюджет столицы на 2023 год. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

В бюджете заложены доходы – 66,3 млрд грн (-2,4 млрд по сравнению с 2022 годом), расходы – 65,6 млрд грн (-6,5 млрд по сравнению с 2022 годом)

По подсчетам Liga.net, бюджет предполагает падение доходов и расходов столицы впервые с 2015 года. 

Почти половину доходов бюджета Киева должен обеспечить налог на доходы физических лиц – 30,6 млрд грн. Еще 4,2 млрд грн – налог на прибыль предприятий, 18 млрд грн – местные налоги, 2,6 млрд грн – внутренние налоги на товары и услуги, 2,3 млрд грн – неналоговые поступления.

Основная расходная статья в 2023 году – это образование, на нее выделяют 23 млрд грн, или 35% от всех расходов городского бюджета. На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировано 12,4 млрд грн, или 19% бюджета города. На социальную защиту – 6,5 млрд грн (10%), здравоохранение – 6,1 млрд грн (9%), ЖКХ – 5 млрд грн (8%), культуру и искусство – 1,4 млрд грн (2%), физическую культуру и спорт – 1,2 млрд грн (2%).

Мэр Виталий Кличко заявил, что это "бюджет выживания", который позволит закрыть критически важные статьи расходов.

"Столица, как и вся Украина, живет и работает в условиях военного положения. Экономика города испытала потрясения. Сложно производству, бизнесу, сложно зарабатывать и выживать людям. А это все – налоги города, средства на обеспечение его жизнедеятельности, развитие столицы... Мы одобрили сбалансированный финансовый документ, исходя из нынешних реалий. Бюджет выживания, который поможет обеспечить критически важные статьи расходов. В частности, – медицину, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, образование, социальную защиту", – сказал Кличко.

Он отметил, что следующий год, "разумеется, будет непростым", так как россияне продолжают атаки на объекты критической инфраструктуры Украины, чтобы оставить украинцев без тепла, света и воды зимой, уничтожить промышленный потенциал.

Теги: Киев, Виталий Кличко, налоги, экономика, бюджет, Киевсовет, местный бюджет, прибыль, финансы, расходы, мэр
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