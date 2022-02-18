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Благодаря реформе децентрализации больше всего выиграл бюджет Днепра – Opendatabot

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Бюджет Днепра с 2013 года увеличился почти в 6,5 раз
Бюджет Днепра с 2013 года увеличился почти в 6,5 раз
Фото: depositphotos.com

В течение семи лет со старта в Украине реформы децентрализации бюджеты крупных городов Украины выросли от 3,5 до 6,5 раз. Об этом 18 февраля сообщает в Telegram платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

C 2013 года, когда благодаря реформе децентрализации денежные средства начали оставаться на местах, больше всего выиграл Днепр: за это время бюджет города увеличился почти в 6,5 раз (до суммы, эквивалентной $635 млн). Почти пятикратный рост показали за этот период Львов и Одесса – $463 и $455 млн соответственно.

По данным Opendatabot, бюджет Киева в 2022 году составил 69 млрд грн, Харькова – 19 млрд грн, Днепра – 18 млрд грн, Львова и Одессы – по 13 млрд грн. По сравнению с 2016 годом это двукратный, а в случае с Одессой – трехкратный рост. Урезание городских бюджетов произошло за семь лет один раз – накануне 2020 года (начало пандемии коронавируса).

По количеству бюджетных денег на душу населения лидирует Киев (23,3 тыс. грн). Второе и третье места – у Львова и Днепра (по 18 тыс. грн на человека в 2022 году).

Контекст:

Реформа децентрализации началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении", который ввел понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена. Власти ожидают, что парламент примет два закона, а также изменения в Конституцию.

16 декабря в Верховной Раде сообщили о создании рабочей группы по подготовке законодательных предложений о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что депутаты "завершили консультации, наработки с органами местного самоуправления, профильными ассоциациями. И теперь дело за парламентом". Ключевыми политическими вопросами станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов. Члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.

Теги: Киев, Львов, Одесса, Харьков, госбюджет, бюджет, Днепр, децентрализация, местный бюджет, Opendatabot
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