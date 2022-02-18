Благодаря реформе децентрализации больше всего выиграл бюджет Днепра – Opendatabot

Бюджет Днепра с 2013 года увеличился почти в 6,5 раз Фото: depositphotos.com

C 2013 года, когда благодаря реформе децентрализации денежные средства начали оставаться на местах, больше всего выиграл Днепр: за это время бюджет города увеличился почти в 6,5 раз (до суммы, эквивалентной $635 млн). Почти пятикратный рост показали за этот период Львов и Одесса – $463 и $455 млн соответственно.

По данным Opendatabot, бюджет Киева в 2022 году составил 69 млрд грн, Харькова – 19 млрд грн, Днепра – 18 млрд грн, Львова и Одессы – по 13 млрд грн. По сравнению с 2016 годом это двукратный, а в случае с Одессой – трехкратный рост. Урезание городских бюджетов произошло за семь лет один раз – накануне 2020 года (начало пандемии коронавируса).

По количеству бюджетных денег на душу населения лидирует Киев (23,3 тыс. грн). Второе и третье места – у Львова и Днепра (по 18 тыс. грн на человека в 2022 году).