Общины так и не получили финансовую свободу, децентрализация не завершена – "За майбутнє"

Представители "За майбутнє" отметили на встрече, что ряд территорий в Украине остаются депрессивными из-за отсутствия стимулов для развития и невозможности самостоятельно преодолеть кризис Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

"Безусловно, децентрализация существенно усилила возможности и роль общин в жизни страны. Но ее темпы внедрения в каждой области разные. Многое зависит от местного самоуправления, поэтому именно на местном уровне нужно объединяться и реализовывать важные для территорий проекты. Яркий пример успешной децентрализации – Волынская область. Сегодня Луцк занимает второе место в списке самых комфортных городов Украины. Это является результатом работы местной власти, большинство которой составляют представители партии "За майбутнє", – сказал Палица.

В партии заявили, что необходимо требовать от правительства расширить полномочия общин и передать финансовые ресурсы на места.

"Для развития общин финансы играют основную роль. Они так и не получили финансовую свободу, поэтому децентрализация в этом направлении не завершена, хотя и является одной из самых успешных реформ в стране. На местном уровне должны решаться вопросы об установлении местных налогов и ставок по ним, о недрах и полезных ископаемых, о судьбе лесов. Предприятия, работающие на территории общины, должны быть там зарегистрированы и платить налоги в местные бюджеты. При таком хозяйственном подходе найдутся новые возможности для развития", – подчеркнули партийцы.

Представители "За майбутнє" отметили на встрече, что ряд территорий в Украине остаются депрессивными из-за отсутствия стимулов для развития и невозможности самостоятельно преодолеть кризис.

"Поэтому партия "За майбутнє" будет продолжать помогать общинам определять приоритетные направления их экономического развития и привлекать инвесторов к реализации проектов", – сказано в заявлении пресс-службы политической силы.