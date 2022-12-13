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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ноябре в Украине угарным газом отравились 368 человек, за первую неделю декабря – 97 – ГСЧС

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В ГСЧС рассказали о количестве отравившихся угарным газом
В ГСЧС рассказали о количестве отравившихся угарным газом
Фото: ДСНС України / Facebook

В Украине в ноябре 2022 года угарным газом отравились 368 человек. Об этом рассказал пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий на брифинге 13 декабря, пишет "Интерфакс-Украина".

20 пострадавших в ноябре умерли.

За первую неделю декабря афиксировано 97 случаев отравления угарным газом, 14 человек умерли.

"Генераторы должны использоваться исключительно на открытом воздухе и подальше от оконных и дверных проемов. Если есть глухая стена, допускается один метр. Если нет – шесть метров. Покупаем сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж. Подключаем не самостоятельно, пусть это делает специалист. Заправляем генератор не во время работы. И имейте при себе огнетушитель", – заявил он.

Хорунжий отметил, что часть случаев отравления произошла из-за использования печного отопления.

"Важно посмотреть, чтобы не было трещин на печи, прочистить дымоход. Если вы используете дома печь, котел или другие теплогенерирующие устройства, связанные с горением, установите датчик газа", – заявил представитель ГСЧС.

Контекст:

В ноябре Госслужба по чрезвычайным ситуациям отмечала, что в Украине участились случаи пожаров и взрывов в домах – из-за отключений света люди стали чаще использовать несертифицированную продукцию для обогрева и приготовления еды, при этом нарушая правила пожарной безопасности.

Только в Киеве за месяц взорвалось 12 газовых баллонов, сообщила полиция в начале декабря.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, электричество, отравление
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