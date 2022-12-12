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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черновцах случился взрыв в жилом доме, погиб ребенок

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Взрыв произошел утром 12 декабря
Взрыв произошел утром 12 декабря
Фото: Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області / Facebook

В Черновцах 12 декабря произошел взрыв в жилом доме, трое человек пострадали, один – умер. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Утром 12 декабря на спецлинию 101 поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме на улице Слободской в городе Черновцы. По предварительным данным, в результате утечки газа из газового котла в помещении кухни произошел взрыв без последующего горения.

В результате взрыва были травмированы четыре человека – двое взрослых и двое детей.

Спасатели, прибывшие на вызов, извлекли из-под завалов мальчика 2007 года рождения и передали медикам. Однако во время проведения реанимационных мероприятий он скончался в карете "скорой". Трое других пострадавших госпитализированы. 

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Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, взрыв, ГСЧС, Черновцы, раненые, спасатели, пострадавшие, мальчик, ребенок, погибшие, травмы
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