В Черновцах случился взрыв в жилом доме, погиб ребенок

Утром 12 декабря на спецлинию 101 поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме на улице Слободской в городе Черновцы. По предварительным данным, в результате утечки газа из газового котла в помещении кухни произошел взрыв без последующего горения.

В результате взрыва были травмированы четыре человека – двое взрослых и двое детей.

Спасатели, прибывшие на вызов, извлекли из-под завалов мальчика 2007 года рождения и передали медикам. Однако во время проведения реанимационных мероприятий он скончался в карете "скорой". Трое других пострадавших госпитализированы.