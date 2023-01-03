В Херсонской области автомобиль подорвался на оставленной россиянами взрывчатке, два человека погибли – глава ОВА

Янушевич отметил, что в области остается много заминированной территории Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Facebook

"На выезде из Малой Александровки [Бериславского района] автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку. В результате полученных ранений погибло двое мужчин", – говорится в сообщении.

Янушевич подчеркнул, что на территории Херсонской области еще много заминированной территории, и призвал быть осторожными.