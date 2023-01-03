В Херсонской области автомобиль подорвался на оставленной россиянами взрывчатке, два человека погибли – глава ОВА

"На выезде из Малой Александровки [Бериславского района] автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку. В результате полученных ранений погибло двое мужчин", – говорится в сообщении.
Янушевич подчеркнул, что на территории Херсонской области еще много заминированной территории, и призвал быть осторожными.
В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления вышли на рубеж по правому берегу Днепра, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщал 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.