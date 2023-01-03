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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области автомобиль подорвался на оставленной россиянами взрывчатке, два человека погибли – глава ОВА

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Янушевич отметил, что в области остается много заминированной территории
Янушевич отметил, что в области остается много заминированной территории
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Facebook

В Херсонской области два человека подорвались на оставленной российскими оккупантами взрывчатке. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич 3 января.

"На выезде из Малой Александровки [Бериславского района] автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку. В результате полученных ранений погибло двое мужчин", – говорится в сообщении.

Янушевич подчеркнул, что на территории Херсонской области еще много заминированной территории, и призвал быть осторожными.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления вышли на рубеж по правому берегу Днепра, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщал 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, взрывчатка, война России против Украины, погибшие, Ярослав Янушевич
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