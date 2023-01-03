В Украине будут судить преподавателя, который согласился стать "ректором" Херсонской морской академии во время оккупации – Офис генпрокурора

По данным следствия, мужчина занял должность "ректора" Херсонской государственной морской академии во время оккупации облцентра.

"Расследованием установлено, что в июне 2022 года профессор кафедры Херсонской государственной морской академии согласился на сотрудничество с врагом. Он занял псевдодолжность "ректора" захваченного оккупантами учебного заведения. Обвиняемый проводил инвентаризацию материальных ценностей академии, организовал образовательный процесс по стандартам образования государства-агрессора со всеобщим применением русского языка как официального", – говорится в сообщении.

Псевдоректора обвиняют в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса), обвинительный акт направлен в суд.

Подозреваемый объявлен в розыск.



