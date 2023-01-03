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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине будут судить преподавателя, который согласился стать "ректором" Херсонской морской академии во время оккупации – Офис генпрокурора

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Обвинительный акт направлен в суд
Обвинительный акт направлен в суд
Фото: depositphotos.com

В Украине будут судить обвиняемого в пособничестве государству-агрессору России. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 3 января в Facebook.

По данным следствия, мужчина занял должность "ректора" Херсонской государственной морской академии во время оккупации облцентра.

"Расследованием установлено, что в июне 2022 года профессор кафедры Херсонской государственной морской академии согласился на сотрудничество с врагом. Он занял псевдодолжность "ректора" захваченного оккупантами учебного заведения. Обвиняемый проводил инвентаризацию материальных ценностей академии, организовал образовательный процесс по стандартам образования государства-агрессора со всеобщим применением русского языка как официального", – говорится в сообщении.

Псевдоректора обвиняют в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса), обвинительный акт направлен в суд.

Подозреваемый объявлен в розыск.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0U82iyJxibZiDxAVHP4vdAQBN2u1xEVBjTzjwWAAUoJz2VjJVLQNHJSGVU8SVaGDKl


Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления вышли на рубеж по правому берегу Днепра, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщал 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, оккупация, война России против Украины, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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