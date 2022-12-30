Суд приговорил двух информаторов оккупантов к пяти и шести годам тюрьмы

Двух жителей Краматорска и Белозерска судили за несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Женщине назначено наказание в виде пяти лет трех месяцев, а мужчине – шесть лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что в августе и сентябре 2022 года правонарушители передавали с собственных телефонов через мессенджер на номера российских мобильных операторов текстовые сообщения и скриншоты Google Maps с координатами местоположений и перемещения личного состава и техники ВСУ, говорится в сообщении прокуратуры.

Женщина посылала информацию о дислокации украинских защитников на территории городов Краматорска и Славянска, а мужчина – Белозерска и Доброполье.