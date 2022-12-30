Суд приговорил к 15 годам тюрьмы диверсанта, пытавшегося уничтожить опорные пункты ВСУ в Запорожье

По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который после 24 февраля этого года добровольно присоединился к оккупационным группировкам первого армейского корпуса Южного военного округа России. Там его назначили на "должность" стрелка, а затем перевели в разведывательную группу российских захватчиков. Он активно участвовал в боевых действиях против сил обороны на запорожском направлении.

СБУ сообщает, что в июле этого года он получил задачу в составе российской диверсионно-разведывательной группы совершить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта для уничтожения опорных пунктов украинских защитников. Во время рейда ДРГ была разоблачена и ликвидирована, а сам боевик взят в плен.

На основании собранных доказательств суд признал боевика виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. По материалам СБУ суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.