ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд вынес первые приговоры за военные преступления в оккупированном Крыму. Осужденные – бывшие сотрудники СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тишенина и Шамбазова заочно признали виновными в нарушении законов и обычаев войны за пытки активиста
Тишенина и Шамбазова заочно признали виновными в нарушении законов и обычаев войны за пытки активиста
Фото: investigator.org.ua

Два бывших сотрудника Службы безопасности Украины, которые после оккупации Крыма пошли на сотрудничество с РФ, заочно приговорены к девяти и 10 годам лишения свободы. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

Согласно сообщению, осужденные в 2015 году пытали в Севастополе активиста Евромайдана Александра Костенко.

Имен осужденных в релизе не называют, но по данным бывшего заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, это Андрей Тишенин и Артур Шамбазов. 

В прокуратуре рассказали, что Тишенин и Шамбазов после оккупации Крыма пошли на сотрудничество с врагом и перешли в "управление ФСБ РФ" по Крыму и Севастополю.

"В начале 2015 года "сотрудники ФСБ" в Симферополе похитили, а затем заключили в тюрьму украинского активиста, участника Революции достоинства Александра Костенко. К нему применялись пытки электрическим током, физическое насилие и угрозы. Такими методами осужденные пытались получить признание в преступлении, которое активист не совершал, а именно в нанесении телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" в 2014 году на Майдане Незалежности в Киеве", – говорится в релизе. 

В мае 2015 года "Киевский районный суд Симферополя" приговорил Костенко к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения. Как отметили в прокуратуре, "обвинение" против Костенко представляла тогда бывшая "прокурор" Крыма Наталья Поклонская. Позже оккупанты дали ей звание "генерала" за это дело, подчеркнули в авторы релиза.

Начальник прокуратуры АРК Игорь Поночовный рассказал, что с 2014 года это первые приговоры за военные преступления в Крыму. 

"Это первый приговор за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) с начала международного вооруженного конфликта в Крыму. Прокуроры в суде доказали, что осужденные арестовали и пытали украинского активиста Евромайдана Александра Костенко", – подчеркнул он. 

Контекст:

Костенко освободили из российской колонии в августе 2018 года. Он жил в Киеве, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в апреле 2022 года, пропал. После этого сообщений, что с ним, не было. 

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Попытка аннексии не признается Украиной и большинством стран мира. РФ превратила его в военную базу и в 2022 году российские войска вторглись в Украину в том числе через Крым. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Евромайдан, СБУ, Крым, Беркут, Севастополь, оккупация, ФСБ, Наталья Поклонская, пытки, Александр Костенко, война России против Украины, Гюндуз Мамедов, Игорь Поночовный, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (221640)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (208460)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (82328)
4
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (62076)
5
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (46556)
6
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (41704)
7
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (37987)
8
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (36755)
 
 
 
 