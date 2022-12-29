Суд вынес первые приговоры за военные преступления в оккупированном Крыму. Осужденные – бывшие сотрудники СБУ

Тишенина и Шамбазова заочно признали виновными в нарушении законов и обычаев войны за пытки активиста Фото: investigator.org.ua

Согласно сообщению, осужденные в 2015 году пытали в Севастополе активиста Евромайдана Александра Костенко.

Имен осужденных в релизе не называют, но по данным бывшего заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, это Андрей Тишенин и Артур Шамбазов.

Завдяки зусиллям @Crimea_Prok винесено 1-й вирок за ст.438 по #Крим. За катування * активіста О.Костенка, що є #воєннийзлочин відповідно до ст.147 #ЖеневськаКонвенція, заочно засуджено до 9 та 10 років позбавлення волі колишніх працівників СБУ Криму А.Шамбазова та А.Тішеніна. — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) December 28, 2022

В прокуратуре рассказали, что Тишенин и Шамбазов после оккупации Крыма пошли на сотрудничество с врагом и перешли в "управление ФСБ РФ" по Крыму и Севастополю.

"В начале 2015 года "сотрудники ФСБ" в Симферополе похитили, а затем заключили в тюрьму украинского активиста, участника Революции достоинства Александра Костенко. К нему применялись пытки электрическим током, физическое насилие и угрозы. Такими методами осужденные пытались получить признание в преступлении, которое активист не совершал, а именно в нанесении телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" в 2014 году на Майдане Незалежности в Киеве", – говорится в релизе.

В мае 2015 года "Киевский районный суд Симферополя" приговорил Костенко к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения. Как отметили в прокуратуре, "обвинение" против Костенко представляла тогда бывшая "прокурор" Крыма Наталья Поклонская. Позже оккупанты дали ей звание "генерала" за это дело, подчеркнули в авторы релиза.

Начальник прокуратуры АРК Игорь Поночовный рассказал, что с 2014 года это первые приговоры за военные преступления в Крыму.

"Это первый приговор за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) с начала международного вооруженного конфликта в Крыму. Прокуроры в суде доказали, что осужденные арестовали и пытали украинского активиста Евромайдана Александра Костенко", – подчеркнул он.