Суд приговорил к 10 годам тюрьмы личного информатора Стрелкова

Сотрудники СБУ задержали его в результате спецоперации в прифронтовых районах региона в мае этого года. По данным следствия, он являлся личным информатором российского террориста Стрелкова-Гиркина.

По поручению Стрелкова агент пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска, говорится в сообщении. Также он передавал врагу локацию местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры.

Следствие установило, что на Стрелкова он вышел через запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения и предложил свою "помощь" в войне против Украины, говорится в сообщении. По данным следствия, сведения в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности, он отправлял со своего аккаунта электронной почты.

Суд признал злоумышленника виновным в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении украинских военных, совершенном в условиях военного положения.