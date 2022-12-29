Суд приговорил к 10 годам тюрьмы личного информатора Стрелкова

Сотрудники СБУ задержали его в результате спецоперации в прифронтовых районах региона в мае этого года. По данным следствия, он являлся личным информатором российского террориста Стрелкова-Гиркина.
По поручению Стрелкова агент пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска, говорится в сообщении. Также он передавал врагу локацию местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры.
Следствие установило, что на Стрелкова он вышел через запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения и предложил свою "помощь" в войне против Украины, говорится в сообщении. По данным следствия, сведения в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности, он отправлял со своего аккаунта электронной почты.
Суд признал злоумышленника виновным в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении украинских военных, совершенном в условиях военного положения.
Гиркин (Стрелков) в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, возглавлял незаконное вооруженное формирование "ДНР". Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области. В июле боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. В начале августа стало известно, что Гиркин вернулся в Россию.
В Украине Гиркин находится в розыске. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ему вменяются создание террористической группы или террористической организации, массовые беспорядки, террористический акт, захват государственных или общественных зданий или сооружений. Он находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады, Австралии, Украины и других стран.
Гиркин является фигурантом дела о сбивании на Донбассе в 2014 году малайзийского самолета Boeing 777, когда погибло 298 человек. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина одним из виновных в крушении рейса МН17. Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению.