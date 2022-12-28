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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ инициировала арест активов российской энергетической компании, которая незаконно ввозила товары в Украину

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СБУ в рамках уголовного производства провела 14 обысков
СБУ в рамках уголовного производства провела 14 обысков
Фото: ssu.gov.ua

В Черниговской области ликвидирован незаконный сбыт горюче-смазочных материалов производства страны-агрессора России. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 28 декабря.

По данным следствия, к схеме причастна украинская компания, входящая в структуру подсанкционной российской финансово-промышленной группы "Газпром".

"Этот "филиал" российского монополиста сбывал в Украине оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей, нелегально завозимых в наше государство. Кроме того, после захвата части Черниговщины враг использовал территорию этого предприятия для базирования личного состава и военной техники оккупационных группировок", – говорится в сообщении.

СБУ инициировала арест корпоративных прав, недвижимости и автопарка компании. Общая сумма арестованных активов – более 35 млн. грн.

"По данным следствия, для скрытого сбыта российской продукции дельцы реализовывали ее под брендами украинского производителя. При этом большую часть полученных доходов переправляли в страну-агрессор", – добавили в ведомстве.

Правоохранители провели 14 обысков и обнаружили подготовлены к сбыту крупные партии российского товара, бухгалтерскую документацию, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Газпром, Россия, СБУ, война России против Украины
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