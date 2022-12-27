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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сын бизнесмена Вадатурского: Расследование убийства отца – на заключительной стадии, используются современные технологии

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Вадатурский-младший: Те, кто убивал наших сотрудников, должны ответить за свои преступления. Это дело чести
Вадатурский-младший: Те, кто убивал наших сотрудников, должны ответить за свои преступления. Это дело чести
Фото: liga.net

В расследовании по делу о гибели из-за вражеского обстрела в Николаеве украинского бизнесмена Алексея Вадатурского есть прогресс. Об этом его сын Андрей, унаследовавший агрокомпанию "Нибулон", рассказал в интервью LIGA.net.

Журналисты отметили, что расследование ведет частная компания, и спросили, как оно продвигается. 

"Продвижение есть, расследование еще не завершено, я уже видел предварительные результаты. Есть также и расследование СБУ. Моя идея – привлечь специалистов, имеющих доступ к современным технологиям, чтобы объединить данные и знать правду. Я думаю, мы на заключительной стадии", – сказал он.

Вадатурский уточнил, что речь идет о спутниковых данных.

"Много интересного можно получить через технологии. Я даже не ожидал, насколько много. Думаю, россияне, которые это делали, об этом даже не думали", – добавил сын бизнесмена.

Он подчеркнул, что будут расследоваться и другие преступления россиян, связанные с компанией "Нибулон", которую он возглавил после гибели отца.

"Преступники должны быть наказаны. Те, кто убивал наших сотрудников, должны ответить за свои преступления. Это дело чести", – заявил Вадатурский.

Контекст:

Ночью 31 июля Россия в очередной раз обстреляла Николаев, в том числе кассетными снарядами. Мэр города сообщал, что тот обстрел был, вероятно, одним из сильнейших с начала полномасштабной войны.

В результате ракетного удара Герой Украины, владелец зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена погибли в собственном доме.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 31 июля считает, что смерть Вадатурского была "продуманным и организованным умышленным убийством".

Генпрокурор Украины Андрей Костин 1 августа сообщил, что целенаправленное убийство рассматривается как одна из версий гибели Вадатурского.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким допускает, что россияне могли не планировать гибель Вадатурского: он отметил, что ракеты С-300 "недостаточно точны", а этот район обстреливали и позднее.

Теги: СБУ, Николаев, спутник, расследование, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Нибулон, Алексей Вадатурский, бизнесмен
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