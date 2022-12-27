Сын бизнесмена Вадатурского: Расследование убийства отца – на заключительной стадии, используются современные технологии

Вадатурский-младший: Те, кто убивал наших сотрудников, должны ответить за свои преступления. Это дело чести Фото: liga.net

Журналисты отметили, что расследование ведет частная компания, и спросили, как оно продвигается.

"Продвижение есть, расследование еще не завершено, я уже видел предварительные результаты. Есть также и расследование СБУ. Моя идея – привлечь специалистов, имеющих доступ к современным технологиям, чтобы объединить данные и знать правду. Я думаю, мы на заключительной стадии", – сказал он.

Вадатурский уточнил, что речь идет о спутниковых данных.

"Много интересного можно получить через технологии. Я даже не ожидал, насколько много. Думаю, россияне, которые это делали, об этом даже не думали", – добавил сын бизнесмена.

Он подчеркнул, что будут расследоваться и другие преступления россиян, связанные с компанией "Нибулон", которую он возглавил после гибели отца.

"Преступники должны быть наказаны. Те, кто убивал наших сотрудников, должны ответить за свои преступления. Это дело чести", – заявил Вадатурский.