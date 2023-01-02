Главному художнику харьковского телеканала дали 10 лет колонии за пророссийскую агитацию

28 декабря мужчину приговорили к 10 годам колонии. Суд установил, что он изготавливал и пересылал в Россию, где живет его дочь, макеты агитационных листовок для российской армии.

"Мужчина присылал своей дочери в приложении Telegram макет открытки, который она должна была распространить среди личного состава вооруженных сил РФ. С 21 апреля изготовленные открытки распространили среди оккупантов и незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", – говорится в сообщении.

Также суд установил, что с 9-го по 13 мая обвиняемый создал открытки с изображением флага РФ и пропагандистскими лозунгами "Работайте, братья! Победа за нами! Мы на своей земле!". 18 мая он также отправил их дочери.

"13 мая 2022 года женщина получила согласие министерства обороны РФ на безвозмездное использование листовок в рамках "информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом вооруженных сил РФ", – говорится в тексте судебного приговора.

В суде экс-работник харьковского телеканала признал свою вину. По данным "Судебного репортера", продолжается расследование в отношении дочери обвиняемого.

До ареста обвиняемый работал арт-директором телевизионного канала "Тонис-центр", работающего в Харькове под брендом "7 канала".

8 августа Служба безопасности Украины в Харьковской области задержала его, сообщив, что он обвиняется в информационном содействии оккупантам. СБУ сообщало тогда, что услугами пропагандиста несколько раз пользовалось министерство обороны РФ. Дома у него вместе с образцами агитации нашли благодарственные письма от министерства.