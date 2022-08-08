Художник-постановщик одного из харьковских телеканалов делал листовки для оккупантов. Его дочь распространяла их в РФ – СБУ

По данным следствия, мужчина создавал макеты плакатов и видеоролики в поддержку агрессора, которые должны были "поднимать боевой дух" оккупантов, находящихся в Украине.
Услугами пропагандиста несколько раз пользовалось министерство обороны РФ. Дома у него вместе с образцами агитации нашли благодарственные письма от министерства.
"Противоправную деятельность Z-пропагандист" организовал во взаимодействии со своей дочерью, проживающей на территории РФ и имеющей знакомых в центре силовых структур и пропагандистов страны-агрессора", – информирует СБУ.
За коллаборационизм задержанному грозит 12 лет заключения с возможной конфискацией имущества.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, российские войска оккупировали около 31% территории области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей.