Художник-постановщик одного из харьковских телеканалов делал листовки для оккупантов. Его дочь распространяла их в РФ – СБУ

Дома у задержанного нашли образцы агитации и благодарственные письма от министерства обороны РФ Фото: Управління СБ України в Харківській області / Facebook

По данным следствия, мужчина создавал макеты плакатов и видеоролики в поддержку агрессора, которые должны были "поднимать боевой дух" оккупантов, находящихся в Украине.

Услугами пропагандиста несколько раз пользовалось министерство обороны РФ. Дома у него вместе с образцами агитации нашли благодарственные письма от министерства.

"Противоправную деятельность Z-пропагандист" организовал во взаимодействии со своей дочерью, проживающей на территории РФ и имеющей знакомых в центре силовых структур и пропагандистов страны-агрессора", – информирует СБУ.

За коллаборационизм задержанному грозит 12 лет заключения с возможной конфискацией имущества.