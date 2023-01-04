Россияне усилили репрессии на оккупированных территориях – Центр национального сопротивления

"Враг усиливает репрессивную машину в надежде, что если депортирует или задержит как можно больше местного населения, то удары прекратятся", – говорится в сообщении.

В Каховском районе Херсонской области оккупанты провели рейд по домам местных жителей, чтобы проверить технику на переписку с родственниками в Украине и передачи информации.

Также россияне заблокировали село Титаровка в Луганской области на выезд и въезд и задержали десятки местных по подозрению в работе на ВСУ. Село расположено рядом с селом Половинкино, где оккупанты также преследовали местное население.

"Россияне не понимают, что почти каждый местный житель расценивает его как врага, который вместе с разведанными, приобретенными другими путями, и современной техникой поражения делает оккупантов обреченными на смерть", – заявили в ЦНС.