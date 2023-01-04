Россияне усилили репрессии на оккупированных территориях – Центр национального сопротивления

"Враг усиливает репрессивную машину в надежде, что если депортирует или задержит как можно больше местного населения, то удары прекратятся", – говорится в сообщении.
В Каховском районе Херсонской области оккупанты провели рейд по домам местных жителей, чтобы проверить технику на переписку с родственниками в Украине и передачи информации.
Также россияне заблокировали село Титаровка в Луганской области на выезд и въезд и задержали десятки местных по подозрению в работе на ВСУ. Село расположено рядом с селом Половинкино, где оккупанты также преследовали местное население.
"Россияне не понимают, что почти каждый местный житель расценивает его как врага, который вместе с разведанными, приобретенными другими путями, и современной техникой поражения делает оккупантов обреченными на смерть", – заявили в ЦНС.
Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе Чулаковки Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими, сообщил пресс-центр Генштаба 3 января.
Также, по данным Генштаба, 1 января 2023 года подразделения сил обороны Украины нанесли удар по личному составу российских оккупантов в районе Федоровки Херсонской области.
Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ сообщило, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.
2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS, и четыре из шести ракет достигли цели. 3 января МО РФ сообщило, что число погибших возросло до 89 оккупантов, сообщала "Русская служба BBC News".
Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.