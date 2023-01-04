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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне усилили репрессии на оккупированных территориях – Центр национального сопротивления

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Оккупанты терроризируют местное население, заявляют в ЦНС
Оккупанты терроризируют местное население, заявляют в ЦНС
Фото: EPA

Точечные удары по базам расположения солдат врага и их командования заставляют оккупантов нервничать и задерживать местных жителей на оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины 4 января.

"Враг усиливает репрессивную машину в надежде, что если депортирует или задержит как можно больше местного населения, то удары прекратятся", – говорится в сообщении.

В Каховском районе Херсонской области оккупанты провели рейд по домам местных жителей, чтобы проверить технику на переписку с родственниками в Украине и передачи информации.

Также россияне заблокировали село Титаровка в Луганской области на выезд и въезд и задержали десятки местных по подозрению в работе на ВСУ. Село расположено рядом с селом Половинкино, где оккупанты также преследовали местное население.

"Россияне не понимают, что почти каждый местный житель расценивает его как врага, который вместе с разведанными, приобретенными другими путями, и современной техникой поражения делает оккупантов обреченными на смерть", – заявили в ЦНС.

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе Чулаковки Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими, сообщил  пресс-центр Генштаба 3 января.

Также, по данным Генштаба, 1 января 2023 года подразделения сил обороны Украины нанесли удар по личному составу российских оккупантов в районе Федоровки Херсонской области. 

Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ сообщило, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS, и четыре из шести ракет достигли цели. 3 января МО РФ сообщило, что число погибших возросло до 89 оккупантов, сообщала "Русская служба BBC News".

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Луганская область, Херсонская область, репрессии, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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