Вагнеровцы вывезли около 30 человек из-под Бахмута на "фильтрацию" в Ростов – Центр национального сопротивления

Россияне вывезли людей на фильтрацию под предлогом спасения от боевых действий, сообщили в ЦНС Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram (иллюстративное)

"Жителей принудительно вывезли в фильтрационные лагеря, где определится их судьба. Причиной вывоза являются якобы гуманные намерения оградить людей от боевых действий, но подчеркиваем, что их вывезли на фильтрацию", – отметили в ЦНС.

В центре добавили, что в то же время россияне обстреливают Олешки и Новую Каховку Херсонской области, чтобы иметь основания для такой же принудительной "эвакуации" местных в фильтрационные лагеря и последующего задержания или расселения в отдаленных регионах России.

В ЦНС напомнили, что при этом оккупанты блокируют выезд людей с оккупированных территорий в районы, подконтрольные правительству Украины.