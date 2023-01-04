Вагнеровцы вывезли около 30 человек из-под Бахмута на "фильтрацию" в Ростов – Центр национального сопротивления

"Жителей принудительно вывезли в фильтрационные лагеря, где определится их судьба. Причиной вывоза являются якобы гуманные намерения оградить людей от боевых действий, но подчеркиваем, что их вывезли на фильтрацию", – отметили в ЦНС.
В центре добавили, что в то же время россияне обстреливают Олешки и Новую Каховку Херсонской области, чтобы иметь основания для такой же принудительной "эвакуации" местных в фильтрационные лагеря и последующего задержания или расселения в отдаленных регионах России.
В ЦНС напомнили, что при этом оккупанты блокируют выезд людей с оккупированных территорий в районы, подконтрольные правительству Украины.
В конце октября 2022 года оккупанты фактически перестали пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей, сообщили в Минреинтеграции.
В то же время оккупанты проводили собственную принудительную "эвакуацию" населения на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
В декабре россияне усилили фильтрацию и на альтернативных путях эвакуации, сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. Увеличилось количество случаев, когда на границе России и европейских стран россияне разворачивают авто украинцев назад.
По информации президента Владимира Зеленского на декабрь, в Россию во время полномасштабной войны были незаконно депортированы около 2 млн украинцев, в том числе тысячи детей.