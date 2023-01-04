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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вагнеровцы вывезли около 30 человек из-под Бахмута на "фильтрацию" в Ростов – Центр национального сопротивления

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Россияне вывезли людей на фильтрацию под предлогом спасения от боевых действий, сообщили в ЦНС
Россияне вывезли людей на фильтрацию под предлогом спасения от боевых действий, сообщили в ЦНС
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram (иллюстративное)

Российские оккупанты, наемники группы "Вагнер" принудительно "эвакуировали" около 30 жителей из пригорода Бахмута Донецкой области в Ростов в РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины 4 января.

"Жителей принудительно вывезли в фильтрационные лагеря, где определится их судьба. Причиной вывоза являются якобы гуманные намерения оградить людей от боевых действий, но подчеркиваем, что их вывезли на фильтрацию", – отметили в ЦНС.

В центре добавили, что в то же время россияне обстреливают Олешки и Новую Каховку Херсонской области, чтобы иметь основания для такой же принудительной "эвакуации" местных в фильтрационные лагеря и последующего задержания или расселения в отдаленных регионах России.

В ЦНС напомнили, что при этом оккупанты блокируют выезд людей с оккупированных территорий в районы, подконтрольные правительству Украины.

Контекст:

В конце октября 2022 года оккупанты фактически перестали пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей, сообщили в Минреинтеграции.

В то же время оккупанты проводили собственную принудительную "эвакуацию" населения на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

В декабре россияне усилили фильтрацию и на альтернативных путях эвакуации, сообщил  мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. Увеличилось количество случаев, когда на границе России и европейских стран россияне разворачивают авто украинцев назад.

По информации президента Владимира Зеленского на декабрь, в Россию во время полномасштабной войны были незаконно депортированы около 2 млн украинцев, в том числе тысячи детей.

Теги: Донецкая область, Херсонская область, Ростов, депортация, эвакуация, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, лагеря, Новая Каховка, Олешки
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