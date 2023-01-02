В Раду подан законопроект о лишении свободы за депортацию в военное время

Нардепы предлагают сажать за депортацию на срок до 12 лет Фото: Верховна Рада України / Facebook

2 января законопроект "предоставлен для ознакомления".

В документе предусматривается, что депортация в военное время будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 10 лет, а в случае такого нарушения в отношении группы лиц или несовершеннолетнего "при отсутствии признаков геноцида" – от восьми до 12 лет.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что законопроект связан с полномасштабным вторжением России в Украину и "системностью и целенаправленностью оккупационных органов РФ и других лиц, осуществляющих пособничество российскому оккупационному режиму в массовом вывозе украинских граждан, в том числе детей, на территорию Российской Федерации".