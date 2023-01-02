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В Раду подан законопроект о лишении свободы за депортацию в военное время

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Нардепы предлагают сажать за депортацию на срок до 12 лет
Нардепы предлагают сажать за депортацию на срок до 12 лет
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Группа народных депутатов Украины внесла в Верховную Раду законопроект, который предполагает уголовное наказание за насильственный вывоз людей в условиях вооруженной агрессии. Документ №8326 зарегистрирован 30 декабря 2022 года, внимание на это обратило 2 января 2023 года агентство "Интерфакс-Украина".

2 января законопроект "предоставлен для ознакомления".

В документе предусматривается, что депортация в военное время будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 10 лет, а в случае такого нарушения в отношении группы лиц или несовершеннолетнего "при отсутствии признаков геноцида" – от восьми до 12 лет.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что законопроект связан с полномасштабным вторжением России в Украину и "системностью и целенаправленностью оккупационных органов РФ и других лиц, осуществляющих пособничество российскому оккупационному режиму в массовом вывозе украинских граждан, в том числе детей, на территорию Российской Федерации".

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. 18 июня в РФ заявляли, что они вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, депутаты, геноцид, депортация, законопроект, украинцы, война России против Украины, документы
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