В Раду подан законопроект о лишении свободы за депортацию в военное время

2 января законопроект "предоставлен для ознакомления".
В документе предусматривается, что депортация в военное время будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 10 лет, а в случае такого нарушения в отношении группы лиц или несовершеннолетнего "при отсутствии признаков геноцида" – от восьми до 12 лет.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что законопроект связан с полномасштабным вторжением России в Украину и "системностью и целенаправленностью оккупационных органов РФ и других лиц, осуществляющих пособничество российскому оккупационному режиму в массовом вывозе украинских граждан, в том числе детей, на территорию Российской Федерации".
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. 18 июня в РФ заявляли, что они вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.