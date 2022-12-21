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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне собираются вывезти до двух тысяч детей с оккупированных территорий якобы в Москву "на елку" – Федоров

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Оккупанты пытаются вывезти украинских детей в Россию
Оккупанты пытаются вывезти украинских детей в Россию
Фото: EPA

Россияне пытаются собрать от полутора до двух тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в Россию. Об этом заявил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в эфире национального телемарафона 21 декабря, видео он опубликовал в Telegram.

По словам Федорова, россияне прикрываются пропагандой – детей якобы отвезут в Москву на новогодние праздники.

Он напомнил случаи, когда в сентябре детей из Энергодара, Каменки-Днепровской и других захваченных территорий Запорожской области забирали в Крым и России сначала на неделю. А затем задержали их на отдыхе на два месяца.

Федоров призвал всех родителей, которые остаются в оккупации, не отдавать своих детей оккупантам.

 "Враг не раз показывал, что они нужны России или для пропаганды, или в качестве "живого щита". Поэтому неизвестно, вернутся ли дети домой", – заявил он.

Контекст:

14 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Теги: Запорожская область, дети, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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