Россияне собираются вывезти до двух тысяч детей с оккупированных территорий якобы в Москву "на елку" – Федоров

По словам Федорова, россияне прикрываются пропагандой – детей якобы отвезут в Москву на новогодние праздники.

Он напомнил случаи, когда в сентябре детей из Энергодара, Каменки-Днепровской и других захваченных территорий Запорожской области забирали в Крым и России сначала на неделю. А затем задержали их на отдыхе на два месяца.

Федоров призвал всех родителей, которые остаются в оккупации, не отдавать своих детей оккупантам.

"Враг не раз показывал, что они нужны России или для пропаганды, или в качестве "живого щита". Поэтому неизвестно, вернутся ли дети домой", – заявил он.