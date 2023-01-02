Оккупанты заблокировали село в Луганской области и вывозят жителей – ЦНС

Село взяли в окружение и заблокировали въезд и выезд. Причиной стали успешные прилеты по позициям врага, в которых оккупанты обвиняют местное население. Известно, что в результате рейда уже 30 жителей села были репрессированы и вывезены в Луганск, говорится в сообщении.
"К людям села применяется "коллективная ответственность". При этом враг находится в ловушке своих иллюзий и не понимает, что почти каждый житель может сообщить об их позиции, потому что они оккупанты, а не "освободители". Соответственно, такие меры не принесут результата", – заявили в ЦНС.
За несколько дней до Нового года оккупанты перестали выпускать жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей через Васильевку в сторону Запорожья.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".
За последнюю неделю в больницу города Беловодск Луганской области доставили около 350 раненых российских военных, сообщил Генеральный штаб ВСУ.