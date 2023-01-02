Украинские и российские войска ведут бои за трассу, по которой РФ снабжает своих военных – британская разведка

Трасса Р66 является ключевым маршрутом снабжения для северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области РФ, отметили в разведке.
"Использование [трассы] было прервано украинской артиллерией с октября. Но если Украине удастся обезопасить маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной [Луганской области]", – говорится в отчете.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 January 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 2, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/6KK91jqtJw
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
30 декабря пресс-служба Луганской ОВА сообщила, что ВСУ освободили поселок Новоселовское.
31 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал, что освобождение Кременной будет иметь важное значение: это позволит ударить по атакующим Бахмут оккупантам и в целом откроет для защитников два важных направления: Старобельск и Рубежное – Северодонецк.