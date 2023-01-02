Украинские и российские войска ведут бои за трассу, по которой РФ снабжает своих военных – британская разведка

Освобождение Кременной будет иметь важное значение, сообщил Гайдай Фото: EPA

Трасса Р66 является ключевым маршрутом снабжения для северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области РФ, отметили в разведке.

"Использование [трассы] было прервано украинской артиллерией с октября. Но если Украине удастся обезопасить маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной [Луганской области]", – говорится в отчете.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/6KK91jqtJw — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 2, 2023